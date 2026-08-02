المنفي يراجع خطط تأمين طرابلس.. تنسيق بين الأجهزة العسكرية لتعزيز الاستقرار

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية مع وكيل وزارة الدفاع فريق عبدالسلام الزوبي، ورئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول خطط تعزيز الانتشار الأمني ورفع مستوى الجاهزية لتأمين طرابلس الكبرى ومنطقة الساحل الغربي، ضمن إطار التنسيق المباشر مع القائد الأعلى للجيش الليبي.

وناقش الاجتماع آليات دعم جهود بسط سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والتعامل مع أي تهديدات تمس أمن المواطنين أو سلامة الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد محمد المنفي خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية، وتوحيد الجهود الميدانية لتنفيذ المهام المكلفة بها بكفاءة وانضباط.

وأكد القائد الأعلى للجيش الليبي أن تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية والأمنية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار وحفظ الأمن في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية.