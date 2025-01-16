«المنفي» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، باتفاق وقف إطلاق النار والجهود المبذولة من قبل دول الوساطة.

وفي بيان قال المنفي: ” نرحب باتفاق وقف إطلاق النار والجهود المبذولة من قبل دول الوساطة، آملين في ضمان سلاسة تنفيذه والتزام كافة الأطراف به، لقد سبق أن عبّرنا عن ترحيبنا بموافقة الأشقاء الفلسطينيين على مضمون الصفقة التي طرحها الرئيس الأمريكي منذ مايو الماضي، إلا أن التأخر في قبوله أدى إلى تصاعد أعداد الضحايا المدنيين وزيادة حجم الدمار”.

وتابع البيان “نثمن دور دول الوساطة الضامنة لتنفيذ الاتفاق، مؤكدين على دعمنا الكامل للسلام العادل الذي يحظى بقبول الإجماع الفلسطيني، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني”.

وختم “القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للشعب الليبي، ونؤكد الموقف الليبي الرسمي الثابت في دعمه الواضح العملي في كل المحافل لهذه القضية العادلة”.