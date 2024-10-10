«المنفي» يرحب ببيان مجلس الأمن حول الحل السياسي الشامل

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في أعقاب إحاطة قدمتها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وقال المنفي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: “إن بيان مجلس الأمن جسَّد رؤيتنا الشاملة للحل السياسي القائم على الملكية الليبية والتوافق وإنجاز الاستحقاقات بمرجعية الإتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وتابع المنفي: “في كل مشاركاتنا السابقة بالمسار الاقتصادي المنبثق عن مؤتمر برلين تمسكنا بسيادتنا على مواردنا وبالملكية الوطنية لإدارة عوائد النفط عبر تشكيل لجنة ترتيبات مالية تؤسس لميزانية موحدة”.

وكان دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي.

نرحب بالبيان الصحفي الصادر اليوم عن مجلس الأمن الذي جسد رؤيتنا الشاملة للحل السياسي القائم على الملكية الليبية والتوافق وإنجاز الاستحقاقات بمرجعية الإتفاق السياسي وخارطة الطريق. — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) October 9, 2024