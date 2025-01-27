«المنفي» يرحب بتعيين «تيتيه» مبعوثة أممية إلى ليبيا

رحّب ريس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين هانا سيروا تيتيه مبعوثة خاصة إلى ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاء ذلك في بيان إذ أكد: “يأتي هذا التعيين في وقت حرج ومهم بالنسبة للقضية الليبية، ونعرب عن أملنا في أن تتمكن تيتيه، بما تمتلكه من خبرة دبلوماسية ودولية واسعة من تحقيق إنجازات ملموسة تسهم في كسر حالة الانسداد السياسي الراهنة، وتمهّد الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات عامة حرّة ونزيهة تُرسّخ الاستقرار وتُعزز السلم الاجتماعي”.

وأضاف، “كما نؤكد دعمنا الكامل لجهودها ومساعيها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة، وندعو جميع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية إلى التعاون الصادق والفعّال معها لضمان نجاح مهمتها وتحقيق مستقبل أفضل لليبيا وشعبها”.