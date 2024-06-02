«المنفي» يُرحب بمبادرة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإنهاء الحرب على قطاع غزة.



وقال المنفي على حسابه بمنصة “أكس”: أرحب بمبادرة الرئيس بايدن التي ترتكز على وقف إطلاق النار وإنسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع ودخول المساعدات الإنسانية ومن ثم إطلاق سراح الرهائن مقابل السجناء الفلسطينيين وعودة الفلسطينيين لشمال القطاع.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن المقترح واقعي وقابل للتنفيذ، ودعا الجميع لدعم هذا الاتفاق من أجل تحقيق السلام العادل وفق المبادرة العربية للسلام وإنهاء معاناة الأشهر الثمانية الماضية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن “المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الرهائن”.