«المنفي» يزور اليونان مرة أخرى

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالسفارة الليبية في أثينا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى اليونان.

وأكد وزير الخارجية دعم جمهورية اليونان التام لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير إلى أن اليونان ستقوم بتنظيم وليمة إفطار لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه ثمّن رئيس المجلس دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ومشيداً بنجاح المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع المسؤولين بالجمهورية اليونانية.