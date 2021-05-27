«المنفي» يزور تونس بدعوة من رئيسها

أفادت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، بأن رئيس المجلس محمد المنفي، سيُؤدي يوم السبت القادم، زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من الرئيس قيس سعيد.

وأوضحت وهيبة، أنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق في عدد من الملفات الإقليمية

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن المنفي سيبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل، زيارة رسمية إلى تونس تستغرق 3 أيام بدعوة من الرئيس قيس سعيد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي تأتي في إطار تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدّي فخامة السيّد محمّد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة رسمية إلى تونس… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الخميس، ٢٧ مايو ٢٠٢١