المنفي يزور تونس لتعزيز العلاقات الأخوية

يؤدي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى تونس، ضمن إطار العلاقات الأخوية العريقة التي تجمع الشعبين الليبي والتونسي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وتونس على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتشكل العلاقات بين البلدين تاريخياً نموذجاً للأواصر الأخوية التي امتدت لسنوات طويلة، حيث يشترك الشعبان في الروابط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، إليك نسخة موسعة للخلفية لتضيف عمقاً أكبر للخبر:

وتمتد العلاقات الليبية التونسية لعقود طويلة، قائمة على أواصر الأخوة والمصالح المشتركة بين الشعبين.

وتشترك ليبيا وتونس في حدود جغرافية ممتدة، ما يجعل التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين أمراً حيوياً لضمان استقرار المنطقة.

وعلى المستوى الاقتصادي، تُعد تونس شريكاً تجارياً مهماً لليبيا، مع تبادل مستمر للبضائع والخدمات بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.