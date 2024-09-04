«المنفي» يزور مقر شركة «هواوي» في الصين

قام رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، وأعضاء الوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بزيارة المقر الرسمي، “لشركة هواوي” بجمهورية الصين، بدعوةٍ من رئيس الشؤون العالمية لشركة هواوي.

وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، “تجول المنفي، في أجنحة هذه المؤسسة، واطلع خلالها على أحدث ابتكاراتها التكنولوجية واستمع إلى عرض مفصّل من قبل رئيس الشؤون العالمية للشركة حول نشاطها في العالم عموماً وفي ليبيا على وجه الخصوص، حيث تجاوز عمر الشركة في ليبيا أكثر من عشرين عاماً”.

كما اطلع المنفي، “على الخدمات التى ساهمت بها الشركة إثر كارثة إعصار درنة والمناطق المجاورة لها، وما قامت به الشركة من عملية ربط سريعة لشبكة الاتصالات، فضلاً عن الفرص المتاحة لتطوير شراكاتها مع بلادنا مستقبلاً في عدة مجالات من بينها رقمنة الإدارة والمعاملات المالية والتعليم والطاقات المتجددة والبنية التحتية للإتصالات”.

ولفت المنفي، إلى أن “ليبيا تتمتع بموقع جغرافي متميز، يتطلع إلى أن يكون بوابة في المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التقنية”.

هذا وجرت في ختام الزيارة، مراسم توقيع “مذكرة إعلان حسن النوايا” ما بين شركة هواوي ودولة ليبيا.

هذا وبدأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في أعمال القمة الصينية- الإفريقية، وجاءت الزيارة تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني “شي جين بينغ”.

الرئيس يزور شركة هواوي؛ ويحضر مراسم توقيع مذكرة إعلان حسن النوايا ما بين شركة هواوي ودولة ليبيا بكين | 04 سبتمبر 2024… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأربعاء، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤