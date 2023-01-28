«المنفي» يستعرض العلاقات الثنائية مع إيطاليا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقش آليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمنٍ قريب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين.