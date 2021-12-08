«المنفي» يستعرض دور قوة مكافحة الإرهاب في حفظ الأمن

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، مع قوة مكافحة الإرهاب.

ويأتي اللقاء لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الأمني، خاصة فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية المقبلة.

وناقش اللقاء دور قوة مكافحة الإرهاب في المساهمة لحفظ الأمن ومكافحة الجرائم المتعلقة بزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية أن تتطلع القوة بواجبها الأمني بكل مهنية، لتعزيز أمن المواطنين، لقطع الطريق على من يحاول المساس بأمن المجتمع

وأشار المنفي، إلى ضرورة العمل وفقاً للترتيبات التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في اجتماعاتها الأخيرة.

وأشادت قوة مكافحة الإرهاب، باهتمام المجلس الرئاسي، بالملف الأمني، مثمنين دعوة المجلس الرئاسي لعقد مثل هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة، التي تهدف لدعم الأمن والاستقرار في البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.