«المنفي» يستعرض مستجدات الأوضاع السياسية والعملية الانتخابية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، عضوي لجنة الحوار، مسعود عمر، وإدريس يحيى.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وإجراءات العملية الانتخابية.

وأكد المنفي خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاق الانتخابي، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لضمان أمن واستقرار البلاد خلال المرحلة القادمة.

من جانبهما أكد عضوا لجنة الحوار، استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي، حتى يتمكن من تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفقاً لخارطة طريق الحوار السياسي الليبي، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يقود دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان، حتى تنعم بالازدهار والتنمية، وفق قولهما.