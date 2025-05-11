المنفي يستعرض مع تيتيه مقترحات الحل ويؤكد: الشعب صاحب القرار

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، في لقاء تناول أهمية التنسيق بين الجهود المحلية والدولية لضمان مسار سياسي جامع ومستدام في البلاد.

وناقش الجانبان آخر تطورات المشهد الليبي، خصوصًا ما يتعلق بالمسار الحقوقي، واستقلالية مجلس النواب، والوضع القانوني لعماد السايح، ومدى التزام المفوضية العليا للانتخابات بالحياد والاستحقاقات الدستورية.

وقدمت تيتيه، خلال اللقاء نتائج وتوصيات اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، فيما أبدى المنفي دعمه للمبادرات الأممية التي تستند إلى توافق بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما يتماشى مع خطة مجلس الأمن.

وأكد المنفي، في ختام اللقاء عزمه على استطلاع رأي الشارع الليبي بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية، تعزيزًا لمبدأ المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد.