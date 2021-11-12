«المنفي» يستعرض مع «ديكارلو» التطورات الاخيرة في المشهد السياسي

أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة قيام جميع الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها، وضمان قبول نتائجها، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

المنفي وخلال لقاءه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو على هامش مؤتمر باريس، أعرب عن أمله في نجاح مؤتمر باريس، وحث جميع الأطراف على التوافق بشأن خارطة طريق تمضي بالبلاد إلى بر الأمان.

شدّدت دي كارلو على ضرورة مواصلة العمل، لأجل خلق حالة من التوافق بين جميع الأطراف، مشيرة إلى استمرار الامم المتحدة في تقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» حتى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.