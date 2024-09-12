«المنفي» يستعرض مع مجلس الدولة التطورات السياسية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، أعضاء المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري، ومنصور الحصادي، وبلقاسم قزيط، وهناء العرفي، ونجاة شرف الدين.

وفي مستهل اللقاء، وتزامناً مع الذكرى الأولى لكارثة درنة والمناطق المجاورة لها، ترحم المنفي والضيوف على من قضوا في هذه الكارثة، داعيين الله تعالى أن يتقبلهم من الشهداء، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع السياسية بشكل عام، وضرورة إيجاد تسوية داخل المجلس الأعلى للدولة والعمل على التئامه، بالإضافة لتوحيد الجهود حول قضية المصرف المركزي، بما يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في كافة أنحاء البلاد.