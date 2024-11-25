«المنفي» يستقبل أعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لأعيان ومشائخ ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بمقر المجلس في طرابلس، أعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لأعيان ومشائخ ليبيا، الذين قدموا له هيكلية النظام الأساسي للمجلس.

وأكد الرئيس محمد المنفي، على “أهمية دور حكماء وأعيان ليبيا للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة التي يطمح إليها الليبيين، وهي مرتبطة بمدى نجاح الليبيين في تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة الوطن وسيادته”.

وقدم أعيان ومشائخ ليبيا، شكرهم للرئيس “لجهوده المضنية للمّ الشمل ورأب الصدع وجمع الفرقاء وبناء وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة، ودوره لإعادة الثقة بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية والوصول بليبيا لمرحلة الاستقرار والرخاء”.

الرئيس يستقبل أعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لأعيان ومشائخ ليبيا طرابلس | 25 نوفمبر 2024 م استقبل فخامة رئيس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤