المنفي يستقبل أعيان وحكماء مرزق لمناقشة «العدالة الانتقالية»

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، استقبل اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفدًا من أعيان وحكماء مدينة مرزق، وذلك بحضور عضو المجلس الأعلى للدولة السيد حماد محمد.

وأوضح المكتب أن اللقاء تناول مناقشة مسارات مشروع المصالحة الوطنية، وسبل ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي ودعم الاستقرار في البلاد.

كما تطرقت المباحثات إلى آليات إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية المستدامة في مدينة مرزق، وسبل معالجة التحديات الخدمية والتنموية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار المحلي.

وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود الوطنية، ودور الأعيان والحكماء في دعم مسار المصالحة الوطنية، وتعزيز التوافق المجتمعي، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف مناطق الجنوب الليبي.