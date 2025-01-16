«المنفي» يستقبل الأمين التنفيذي للجنة الأمن والمخابرات الإفريقية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، مساء اليوم الخميس بمقر المجلس، الأمين التنفيذي للجنة الأمن والمخابرات الإفريقية (سيسا)، “جاكسون فيكتور هاماتا”، والوفد المرافق له، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية فريق أول، “حسين العائب”، الذي تسلم رئاسة منظمة أجهزة المخابرات الإفريقية، “سيسا” للعام 2025 م.

وتناول اللقاء، “الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا والقارة الإفريقية والدور الريادي لجهاز المخابرات الليبية وما حققه من إنجازات أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.

وهنأ جاكسون، الرئيس، “بتسلم ليبيا لرئاسة “السيسا”، واستعداداتها لاحتضان المؤتمر الـ20 لهذه المنظمة التابعة للاتحاد الإفريقي”.