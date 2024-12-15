«المنفي» يستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اتحاد المغرب العربي، “محمد المنفي”، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي “طارق بن سالم”.

وتناول اللقاء، “سُبل تفعيل عمل الاتحاد المغاربي، وكل ما من شأنه تعزيز العمل المغاربي المشترك في كافة المجالات والقطاعات وتفعيل أجهزته ومؤسساته، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية القطاعية ومؤسساته، بالإضافة لتمتين أواصر الأخوة والتعاون التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين”.

يُذكر أن آخر قمة عُقِدت على مستوى قادة دول المغرب العربي كانت عام 1994 في تونس، بسبب ما واجهه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه من عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية.

يُشار إلى أن اتحاد المغرب العربي وهو منظمة إقليمية تأسس عام 1989، بمدينة مراكش في المملكة المغربية، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.

الرئيس يستقبل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي طرابلس | 15 ديسمبر 2024 م استقبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اتحاد… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأحد، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤