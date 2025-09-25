المنفي يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في نيويورك

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية، حيث جرت مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، إلى جانب الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي لدعم مسار التسوية الشاملة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الدور العربي في دعم الاستقرار في ليبيا، خاصة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق بين ليبيا وجامعة الدول العربية في الملفات ذات الاهتمام المشترك.