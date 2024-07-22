«المنفي» يستقبل الرئيسان الموريتاني والكونغولي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، “رئيس اتحاد المغرب العربي”، محمد المنفي، في العاصمة الغانية أكرا، رئيس الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، رئيس الاتحاد الإفريقي، “محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وفي مستهل اللقاء، تقدم “المنفي” بالتهنئة للرئيس الموريتاني، وذلك لانتخابه رئيساً للاتحاد الإفريقي، ونجاحه في إدارة الاتحاد وترأسه لجلسة اليوم مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية.

كما تناول اللقاء، “مناقشة انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي وأحقية ليبيا في تولي مناصب عُليا وقيادية بمفوضية الاتحاد الإفريقي وبقية الأجهزة والهيئات، واتفقا على استمرار التشاور في إطار تفعيل دور الاتحاد المغاربي وتفعيل بقية مؤسسات الاتحاد الإفريقي”.

هذا وجاء الاجتماع في ختام زيارته ومشاركته في أعمال الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الـ6 بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإفريقية.

الرئيس يلتقي الرئيس الموريتاني، رئيس الاتحاد الإفريقي أكرا | 21 يوليو 2024 م التقى فخامة رئيس المجلس الرئاسي، رئيس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤

كما أجرى”المنفي”، في العاصمة الغانية أكرا، مباحثات ثنائية مع الرئيس الكونغولي، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، “دنيس ساسو نغيسو”.

وناقش الرئيسان، تطورات ملف المصالحة الوطنية، وتفعيل دور الاتحاد الإفريقي في سير عملية المصالحة بما يضمن تحقيق مصالحة وطنية شاملة بإشراف الاتحاد الإفريقي وبالتعاون مع المجلس الرئاسي المُكلف بإنجاز عملية المصالحة في ليبيا.

الرئيس يُجري مباحثات ثنائية مع الرئيس الكونغولي أكرا | 21 يوليو 2024 م أجرى فخامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الأحد، ٢١ يوليو ٢٠٢٤