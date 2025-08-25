المنفي يستقبل السايح لمناقشة الاستحقاقات الدستورية ونتائج المجالس البلدية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم بمقر المجلس في طرابلس، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح.

وقدّم السائح شرحاً مفصلاً لردود المفوضية السابقة بشأن كتاب الرئيس حول موانع تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، بما يشمل الاستفتاء على مشروع الدستور وتمديد البرلمان لنفسه دون استفتاء شعبي، إضافةً إلى انتخاب المقاعد الشاغرة في البرلمان.

كما استعرض إحاطة تفصيلية حول نتائج المجموعة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، موضحاً العقبات والتحديات التي واجهت سير العملية الانتخابية، مؤكداً على ضرورة توفير بيئة تقنية وأمنية ملائمة لضمان نزاهة ونجاح أي استحقاقات مستقبلية.

من جانبه، أكد الرئيس المنفي التزام المجلس الرئاسي بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، ودعم التعاون مع المفوضية لتذليل الصعوبات، وضمان استقلاليتها السياسية والمالية، مع احترام الاتفاق السياسي وملاحقة الضوابط للتعديلات الدستورية الجديدة.

وشدّد على رفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً أن الانتخابات الحرة والشفافة تُعد ركيزة أساسية لترسيخ الاستقرار السياسي وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية.