المنفي يستقبل السفير الألماني بمناسبة انتهاء عمله

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وتقدم المنفي للسفير بالشكر العميق على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله في ليبيا، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين ليبيا وألمانيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

ويستعد السفير ميخائيل أونماخت للتقاعد بعد 3 سنوات قضاها في السفارة بالعاصمة طرابلس.

وقالت السفارة الألمانية في وقت سابق عبر حسابها على منصة “إكس”: “بعد 4 عقود من العمل بوزارة الخارجية الألمانية، و3 سنوات بسفارة طرابلس، نقول اليوم وداعًا لميخائيل الذي يستعد للتقاعد”.