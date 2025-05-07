«المنفي» يستقبل السفير التركي ويتسلم رسالة من أمير قطر

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وقام بتسليمها سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري.

وخلال اللقاء، نقل السفير الدوسري تهاني القيادة القطرية إلى الرئيس بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية خارج البلاد، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

كما جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد السفير القطري دعم بلاده الكامل للدور الذي يضطلع به المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومساندتها لجهوده الرامية إلى إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

الرئيس المنفي يستقبل السفير التركي ويبحثان تطورات المشهد السياسي في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالعاصمة طرابلس، سعادة سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، في لقاء أكّد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، نقل السفير بيجيتش تهاني القيادة التركية للرئيس بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد إجراء فحوصات طبية بالخارج، متمنّيًا له دوام الصحة والعافية، ومشدّدًا على الروابط التاريخية المتينة التي تجمع الشعبين الليبي والتركي.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث استعرض الرئيس المنفي جهود المجلس الرئاسي في الدفع بالعملية السياسية، وتذليل العقبات أمام مسارات التوافق الوطني، وصولًا إلى تحقيق انفراج شامل في المشهد السياسي الراهن.

وأكد السفير التركي دعم بلاده الكامل للمساعي الوطنية التي يقودها الرئيس، مشدّدًا على حرص أنقرة على تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.