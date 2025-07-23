«المنفي» يستقبل السفير التونسي بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وخلال اللقاء، نقل السفير العجيلي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد إلى المنفي، مشيدًا بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا حرص الجمهورية التونسية على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، ثمّن الرئيس المنفي الدور الذي قام به السفير التونسي خلال فترة عمله في ليبيا، وجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين طرابلس وتونس، متمنيًا له التوفيق في مهامه القادمة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي، بما يخدم تطلعات البلدين نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.