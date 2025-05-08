«المنفي» يستقبل السفير الفرنسي لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، سعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

وقدم السفير الفرنسي تهانيه الحارة للرئيس المنفي بمناسبة عودته إلى الوطن بعد استكماله رحلة علاجية خارج البلاد، متمنياً له دوام الصحة والعافية والنجاح في أداء مهامه الوطنية.

وتناول اللقاء التطورات السياسية الراهنة في ليبيا، حيث تم بحث سُبل دعم المسار السياسي القائم، مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار في البلاد وإنهاء المراحل الانتقالية وفق رؤية وطنية شاملة، تضمن استقرار ليبيا وتقدمها نحو المستقبل.