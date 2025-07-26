«المنفي» يعتمد أوراق اعتماد سفراء موريتانيا والتشيك وتنزانيا لدى ليبيا ويؤكد على توسيع آفاق التعاون

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح السبت، أوراق اعتماد سفير فوق العادة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى دولة ليبيا، ودادي ولد سيدي هيية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة طرابلس.

وأكد المنفي عمق أواصر الأخوّة والصداقة التي تربط بين الشعبين الليبي والموريتاني، مشددًا على أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يلبّي تطلعات البلدين الشقيقين.

المنفي يعتمد أوراق السفير التشيكي الجديد ويؤكد على تعزيز التعاون الثنائي

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح السبت، أوراق اعتماد سفير فوق العادة والمفوّض لجمهورية التشيك لدى دولة ليبيا، رخارد كالديتشاك، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة طرابلس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية التشيك، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

المنفي يتسلّم أوراق اعتماد سفير تنزانيا الجديد لدى ليبيا

تسلّم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم السبت، أوراق اعتماد ماكنزو ريتشارد موتايوبا، سفيراً فوق العادة ومفوّضاً لجمهورية تنزانيا المتحدة لدى دولة ليبيا، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بالعاصمة طرابلس.

وجرى خلال مراسم التسليم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين ليبيا وتنزانيا، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز من مصالح البلدين الصديقين ويدعم أواصر الشراكة القائمة بينهما.