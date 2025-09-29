«المنفي» يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الوضع السياسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، حيث تمحور اللقاء حول عدد من القضايا السياسية الهامة.

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة للمنفي إلى نيويورك، حيث شارك في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد المنفي في كلمته أمام الجمعية العامة على أهمية توحيد كافة الأطراف الليبية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.

كما استعرض اللقاء الرؤية التي طرحها الرئيس في كلمته، والتي تركز على أهمية التنسيق الدولي والمحلي للوصول إلى حلول سياسية شاملة تضمن مستقبلًا مستقرًا للبلاد.