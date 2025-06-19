المنفي يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لبحث تطورات المسار السياسي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح الخميس بمقر المجلس في طرابلس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيرمي برنت، والوفد الدبلوماسي المرافق له.

وناقش الطرفان مستجدات المشهد السياسي، مؤكدين أهمية تفعيل العملية السياسية وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة تنهي الانقسام وتفضي إلى انتخابات وطنية نزيهة.

وجدد جيرمي برنت التزام الولايات المتحدة بدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، مثنياً على دور المنفي في تعزيز الحوار السياسي والتوافق الوطني، ومؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب الشعب الليبي في مسعاه نحو السلام الدائم وبناء مؤسسات دولة مدنية فاعلة.

وتطرق اللقاء إلى القضايا الحقوقية، وخاصة أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة وضع المحتجزين والسجون، في ظل التزام المجلس بضمان معايير العدالة والشفافية واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة.