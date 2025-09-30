المنفي يستقبل المبعوث الألماني لبحث مستجدات العملية السياسية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى ليبيا، السيد “كرستيان بوك”، والسفير الألماني، “رالف طراف”، وذلك في إطار التشاور المتواصل بين الجانبين لتعزيز جهود التسوية السياسية في البلاد.

وتناول اللقاء آخر تطورات المشهد الليبي، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كما تم التطرق إلى التحديات الراهنة التي تواجه العملية السياسية، والتأكيد على ضرورة التوافق الوطني الشامل كأساس لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، بما يضمن شمولية العملية السياسية ويعزز من شرعيتها.

وفي هذا السياق، أعاد الرئيس التأكيد على المبادئ الأساسية لمبادرته السياسية، التي طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والمبنية على أربعة مرتكزات رئيسية: استعادة القرار السيادي الوطني، والانخراط في حوار وطني جامع، وتوحيد مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر إطار دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات حرة تُعبّر عن الإرادة الشعبية، مشدداً على أن أي مسار لا يضع الشعب الليبي في صلب العملية السياسية وبما يحقق الملكية الوطنية، وضمان عدم تكرار سلبيات التجارب السابقة.

من جهته، ثمّن المبعوث الألماني جهود الرئيس في الدفع نحو تسوية شاملة ومستدامة، معرباً عن دعم بلاده الكامل لمسار الحل السياسي، وحرصها على إنجاح مخرجات حوار برلين، مشدداً على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة وعادلة، تُفضي إلى بناء دولة ديمقراطية مستقرة يشارك فيها جميع الليبيين دون إقصاء.