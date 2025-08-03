المنفي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني ويؤكد دعم ليبيا الثابت للقضية الفلسطينية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، المستشار عاطف عودة، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال.

وفي مستهل اللقاء، نقل المبعوث الفلسطيني تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس المنفي، معربًا عن بالغ التقدير للمواقف الليبية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، ولالتزام ليبيا المستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، جدّد الرئيس المنفي التأكيد على الموقف الليبي الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددًا على إدانته الشديدة للجرائم التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، من قتل وتدمير وتهجير قسري.

ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ويعزز صموده في وجه الاعتداءات المستمرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التأكيد المشترك على متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الليبي والفلسطيني، وتنسيق المواقف لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والسياسية الراهنة.