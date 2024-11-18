«المنفي» يستقبل المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”.

وبحث اللقاء “أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية”.

وأشار الرئيس، إلى أن “دولة ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي وعدم الإفلات من العقاب، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفق مبدأ التكامل، مؤكداً أهمية إرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة”.

بدوره، أثنى المدعي العام، “على دور الرئيس الإيجابي لتسهيله عمل المحكمة الجنائية وتأكيد إحترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، كما أبلغه تقديمه لإحاطة من داخل ليبيا لمجلس الأمن الدولي يوم غداً الثلاثاء بشأن التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا، بالإضافة لملفي حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي”.