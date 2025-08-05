المنفي يستقبل النائب الأول للرئيس الإيراني في تركمانستان

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الاثنين، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف، وذلك في مقر الإقامة بمدينة آفازا في تركمانباشي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التركيز على آليات تفعيل اللجان المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضرورة وقف العدوان، واستئناف جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، نقل النائب الأول للرئيس الإيراني دعوة رسمية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى رئيس المجلس الرئاسي لزيارة طهران، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.