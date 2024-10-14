«المنفي» يستقبل الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية فيليب بارتون، وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، والوفد المرافق لهما.

وتم خلال اللقاء مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والتأكيد على ارتباطها الوثيق ببعض وتكاملها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما تم بحث سُبل تعزيز الشفافية والرقابة على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ودورهما التقني المستقل، الذي يتطلب إيجاد آلية موحدة لإعداد ترتيبات مالية موحدة لضمان تحقيق ميزانية موحدة تعيد للمؤسسات الاقتصادية دورها الفني بعيداً عن السياسة.