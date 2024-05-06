المنفي يستقبل «باتيلي» ويتلقى دعوة لحضور قمة « السلام حول أوكرانيا»

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين بمقر المجلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “عبد الله باثيلي”، ونائبة رئيس البعثة للشؤون السياسية، “ستيفاني خوري”.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، قدم باثيلي، شكره للرئيس لتعاونه وعمله بالشراكة رفقة فريقه السياسي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال فترة عمله رئيساً للبعثة، متمنياً لليبيا التقدم والازدهار والاستقرار.

وثمن الرئيس دور باثيلي طيلة فترة عمله رئيساً للبعثة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام جديدة، مؤكداً مواصلة التعاون بالشراكة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تحقيق رغبة كل الليبيين والوصول للانتخابات.

من جانب آخر، تلقى المنفي، دعوة رسمية من رئيسة الاتحاد السويسري، “فيولا أمهيرد”، لحضور قمة “السلام حول أوكرانيا” المقرر عقدها بجنيف في منتصف يونيو المقبل.

وقام بتسليم الدعوة السفير السويسرى لدى ليبيا، “جوزيف فيليب”.