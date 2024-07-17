«المنفي» يستقبل رئيس الحكومة التونسية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس، رئيس الحكومة التونسية السيد أحمد الحشاني، الذي نقل له تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتناول اللقاء، متابعة سير التعاون الثنائي بين البلدين ومتابعة نتائج اللقاء الثلاثي الذي جمع رؤساء دول ليبيا وتونس والجزائر، من تنسيق جهود الدول الثلاث لتعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور على المستويين الإقليمي والدولي في المسائل المتعلقة بالهجرة.

وأشاد الرئيس، خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية الليبية – التونسية، وما تشهده من تطور كنموذج على الأخوة والتلاحم والعمل الثنائي المشترك، مؤكداً حرصه على الدفع بعجلة التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.