«المنفي» يستقبل رئيس جمهورية الصومال

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم الإثنين، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، “حسن شيخ محمود”.

وجرت لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، “مراسم استقبال رسمية، وعُزف السلام الوطني لكل من دولة ليبيا والجمهورية الصومالية”.

هذا “ويُرافق الرئيس الصومالي في هذه الزيارة الرسمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، “أحمد معلم فقي أحمد”، وزير الأمن الداخلي، “عبدالله شيخ إسماعيل”، وزير الشؤون الداخلية والفيدرالية والمصالحة، “علي يوسف علي حوش”، عمدة العاصمة مقديشو ومحافظ إقليم بنادر، “محمد أحمد أمير”، المدير العام للديوان الرئاسي، “عبدالحكيم محمد يوسف”.