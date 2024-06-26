«المنفي» يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية التي تشهدها الساحة الليبية.

بدورهم، أكد سفراء الاتحاد دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، وأي حوار من شأنه أن يصل بليبيا للانتخابات، بالإضافة للتنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة, وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس.

كما حذر السفراء من الفساد المالي وتأثيره في دعم زعزعة الاستقرار في منطقة المتوسط والساحل، إضافة إلى دعم إيجاد آلية وطنية لمكافحة الفساد المالي والتهريب بكافة أنواعه بآلية وطنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، أنه تمّ التأكيد خلال اللقاء على دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتسهيل عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية .

ورحب السفراء بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية والدعوة لتسيرها في كافة أنحاء البلاد، ودعم ليبيا في إخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية، والعمل على إيجاد آلية وطنية لتوزيع الميزانية والموارد بشكل شفاف وعادل.