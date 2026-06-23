المنفي يستقبل سفراء الجزائر ومصر وتونس لبحث التعاون الإقليمي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا عبد الكريم ركايبي، والقائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر الحفني، والقائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى ليبيا محمد الحبيب ساسي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأخوية والتاريخية بين ليبيا وكل من مصر وتونس والجزائر، إلى جانب أهمية التشاور والتنسيق بين دول الجوار الاستراتيجي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عمق الروابط التي تجمع شعوب الدول الأربع، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الدول في دعم ليبيا ومساندة جهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسار التنمية في مختلف المجالات.

كما استعرض رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء أبرز مضامين وثيقة المبادئ الخاصة بخارطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والتي حظيت بتوافق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في إطار المسؤولية الوطنية المشتركة ومعالجة التحديات السياسية والمؤسسية التي تواجه البلاد.