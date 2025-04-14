«المنفي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي.. مناقشة التحديات الاقتصادية والإنفاق غير المنضبط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السيد، “نيكولا أورلاندو”.

وتمحور اللقاء، “حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ودور المجلس الرئاسي المحوري بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للخروج من حالة الانقسام السياسي والمضي قدما ً نحو الانتخابات”.

كما تم مناقشة “التحديات الاقتصادية والإنفاق غير المنضبط، وضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة”.

وأكد المنفي “استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وأولوية صون حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات مجلس الأمن لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر ومرتكبي كل مخالفات حقوق الإنسان”.

من جانبه، جدّد السفير “التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مثنياً على قيادة الرئيس “المنفي” في مواجهة الأزمات وتوحيد الصف الوطني”.