«المنفي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التحديات الأمنية في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، في لقاء خُصص لمناقشة تصاعد التحديات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء المستجدات الميدانية الأخيرة، في ظل القرارات السيادية الصادرة عن المجلس الرئاسي، والتي شملت وقف إطلاق النار، وتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق حول الأحداث الدامية الأخيرة، إضافة إلى إصدار أوامر صارمة بانسحاب جميع القوات إلى مواقعها دون قيد أو شرط.

وأعرب السفير أورلاندو عن ترحيبه بخطوات التهدئة التي اتخذها المجلس، مشيداً بروح المسؤولية السياسية التي تحلى بها الرئيس المنفي. كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لأي جهود تهدف إلى تثبيت الهدنة واستئناف العملية السياسية، داعياً كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بالحوار الشامل كخيار استراتيجي لتجاوز الأزمات، مجدداً التزام الاتحاد بدعم مساعي الوساطة الأممية وبناء دولة مدنية مستقرة في ليبيا.