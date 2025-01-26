«المنفي» يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، صباح اليوم الأحد بمقر المجلس، سعادة سفير بريطانيا لدى ليبيا، “مارتن لونغدن”.

وتركز اللقاء، حول “تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، والتأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر”.

وأكد الرئيس، على “دور اللجنة المالية العليا في ضمان إدارة إيرادات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة، وتطبيق الإشراف الوطني المشترك على عمليات تسويق النفط ومشتريات الوقود ووضع آليات فعالة لتعزيز الشفافية بما يكفل حماية الموارد الوطنية”.