«المنفي» يستقبل سفير فرنسا في وداعه ويشيد بدوره في تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وخلال اللقاء، أعرب المنفي عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه المستقبلية، معبراً عن شكره العميق للجهود التي بذلها خلال فترة وجوده في ليبيا، والتي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز وتوطيد العلاقات بين ليبيا وفرنسا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتينة بين ليبيا وفرنسا، التي شهدت خلال فترة عمل السفير مصطفى مهراج تطورات إيجابية في مجالات متعددة، شملت التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، وساهم السفير في تعزيز الحوار بين الجانبين، ودعم جهود الاستقرار والتنمية في ليبيا خلال مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

ويعكس هذا اللقاء حرص المجلس الرئاسي على تكريم الدبلوماسيين الذين لعبوا دوراً فعالاً في دعم ليبيا، ويؤكد استمرار العلاقات القوية والتعاون المثمر بين البلدين في المستقبل.