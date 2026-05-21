المنفي يستقبل «سفير موريتانيا» في ختام مهامه

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى ليبيا ودادي ولد سيدي هيبة، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلاد، وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وخلال اللقاء، نقل سفير موريتانيا لدى ليبيا ودادي ولد سيدي هيبة تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات.

وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات القائمة بين ليبيا وموريتانيا، وبما تحقق من تقدم في مسارات التعاون المشترك خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن تقديره للجهود التي بذلها سفير موريتانيا لدى ليبيا ودادي ولد سيدي هيبة خلال فترة عمله الدبلوماسي في البلاد، مثمنا دوره في دعم مسارات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين، بما يعكس متانة الروابط الأخوية بين الشعبين الليبي والموريتاني.

هذا وتشهد العلاقات بين ليبيا وموريتانيا تطورا مستمرا في إطار التعاون العربي والإفريقي، حيث ترتكز على الروابط التاريخية والمواقف المشتركة في عددٍ من القضايا الإقليمية، إضافة إلى التنسيق الدبلوماسي في المحافل الدولية.

وتحرص ليبيا في المرحلة الحالية على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، ضمن مساعي دعم الاستقرار وتوسيع التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والدبلوماسية.