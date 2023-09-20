«المنفي» يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، بمكتبه في طرابلس، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانجلي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بحضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

وبحث اللقاء تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوضع الأمني الذي تعيشه دول جوار ليبيا الإفريقية وتداعياته على أمن واستقرار ليبيا، بالإضافة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

وجدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، دعمه لخطوات المجلس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا والتقدم المُحرز لعمل اللجنة المالية العليا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.