المنفي يستقبل «قادة الأحزاب والتكتلات السياسية» لتعزيز الاستقرار الوطني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة المجلس في طرابلس، عدداً من رؤساء وممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، في إطار تكثيف المشاورات الوطنية لتحريك الجمود السياسي وتعزيز مسارات الاستقرار الشامل.

وناقش اللقاء تطورات العملية السياسية وسبل استكمال الإطار الدستوري للاستحقاقات الانتخابية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.

كما تم تناول التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية، والأوضاع الأمنية وضرورة تعزيز التنسيق لضمان استقرار الأمن.

وأكد الحاضرون دعمهم الكامل للجهود الوطنية التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي، خصوصاً في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدين رفض أي ترتيبات أو تفاهمات خارج الأطر القانونية والدستورية لما تمثله من تهديد لمسار الاستقرار وبناء الدولة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود رئيس المجلس الرئاسي لتوسيع دائرة التشاور مع مختلف القوى السياسية والعسكرية، بهدف تقليص فجوة الخلافات وتهيئة الأرضية لتوافق وطني شامل يعزز وحدة ليبيا ويحمي مقدراتها.