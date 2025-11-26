المنفي يستقبل محافظ المصرف المركزي لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء في مقر المجلس بطرابلس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، الذي قدّم إحاطة حول آخر المستجدات الاقتصادية والإصلاحات المصرفية.

وأوضح المحافظ أن الخطة الحالية للمصرف المركزي تهدف إلى تعزيز فاعلية القطاع المصرفي من خلال الحوكمة والشفافية، وتطوير آليات الإفصاح المالي بما يسهم في تعزيز الانضباط المؤسسي واستقرار النقد.

وأضاف أن المصرف سيستمر في توفير المزيد من السيولة النقدية للمصارف التجارية خلال الفترة المقبلة، لدعم استقرار السوق وتحسين قدرة النظام المصرفي على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المصرف لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، بما يضمن استمرار التدفق النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.