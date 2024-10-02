«المنفي» يستقبل محافظ المصرف المركزي الجديد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الأربعاء، المحافظ “ناجي عيسي”، المكلف من قبل مجلس النواب، ونائب المحافظ “مرعي البرعصي”، بحضور المحافظ المكلف “عبد الفتاح عبد الغفار”، ووزير المواصلات، رئيس لجنة التسليم والتسلم، “محمد الشهوبي”.

وأثنى المنفي، “على الدور الوطني والتاريخي لـ “عبد الفتاح عبد الغفار” في إدارة المجلس في أصعب الظروف وتنفيذ أحكام القضاء وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي”.

وأكد “على ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل”.

وأكد المنفي “ضرورة الالتزام بالإنفاق بموجب القانون المالي للدولة (1/12) فقط للباب الأول والثاني والرابع إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية مؤقتة”.

وفي وقت سابق اليوم، استلم المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي ناجي بلقاسم عيسى، مهامه رسميا بمقر المصرف في طرابلس، من المحافظ المكلف عبد الفتاح عبد الغفار.