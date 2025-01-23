«المنفي» يستقبل مديرة المنظمة الدولية للهجرة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمدينة دافوس في سويسرا، مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب.

وتمحور اللقاء، حول “برامج عمل المنظمة وأوجه التعاون بين المنظمة وليبيا، ووسائل التعاطي مع جذور ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومسبباتها”.

وشدد المنفي على ضرورة “احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة، واستمرار العمل الثنائي المشترك في برنامج العودة الطوعية للمهاجرين”.

كما بحث اللقاء، “سُبل المساهمة في تنفيذ توصيات لجنة العقوبات المنبثقة عن مجلس الأمن لملاحقة المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، ومرتكبي مخالفات حقوق الإنسان”.