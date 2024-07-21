«المنفي» يستقبل مسؤول في «وكالة الاتحاد الإفريقي لتوجيه نيباد»

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته عضو اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالوكالة الإفريقية للتنمية “نيباد”، في العاصمة الغانية، المدير التنفيذي “لوكالة الاتحاد الإفريقي لتوجيه “نيباد”، “ناردوس بيكيلي”.

واستعرض اللقاء “متابعة نتائج زيارتها الأخيرة في أبريل الماضي إلى ليبيا ولقائها بالرئيس وعدد من المسؤولين الليبيين حول سُبل تفعيل التعاون بين الوكالة ودولة ليبيا”.

وعرضت “ناردوس بيكيلي”، على “المنفي”، “مقترح مشروع الشراكة الاستراتيجية بين “ليبيا ونيباد”، الذي يهدف لتقديم الدعم الفني والمشورة للقطاعات المعنية بالبنية التحتية، التعليم، الأمن الغذائي، الاقتصاد، المشروعات الصغرى والمتوسطة”.

الرئيس يستقبل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي لتوجيه نيباد أكرا | 20 يوليو 2024 م استقبل فخامة رئيس المجلس… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في السبت، ٢٠ يوليو ٢٠٢٤

يذكر أن “الوكالة هي الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي الذي يتولى تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التنموية في دول الاتحاد الإفريقي ويقوم بتحسين جودة التعليم والتدريب واستيعاب التقنيات الحديثة”.